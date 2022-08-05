صعيدي للمرة الأولى.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها في رمضان 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة نيللي كريم، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مسلسلها في موسم دراما رمضان 2023.

ونشرت نيللي، صورة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتي نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد".

وأضافت: "والمسلسل دراما مش نكد، مازال أستاذ مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل".

واختتمت: "وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل (روز وليلى)، مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل".

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد الكمار، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، العمل عرض رمضان 2022.