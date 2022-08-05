مجاميع الفنانين في الثانوية العامة.. نتيجة 25 نجما من 100% إلى 49.9%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نتيجة الثانوية العامة 2022 هي الحدث الأبرز حاليا، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بين العامة في الشوارع والأسر في البيوت المصرية، فالثانوية العامة هي مرحلة مهمة في حياة كل شاب، ويظل الجميع دائما يتذكر المجموع الذي حصل عليه في المرحلة الثانوية، ومن بين نجوم الفن من كشفوا مجاميهم، ما بين الذين تفوقوا في تلك المرحلة، وأيضا الذين تجاوزوها بصعوبة.

أوائل الثانوية العامة من الفنانين

- آسر ياسين 100%

- أحمد فهمي 99.8%

- منى زكي 95%

- محمد محسن 94.5%

- ميس حمدان 92.8%

- نجلاء بدر 92%

- كارمن سليمان 87%

- ريهام عبد الغفور 86%

- زينة 86%

أما من تجاوزوا الثانوية بصعوبة ومتوسطي المجاميع من الفنانين فهم كُثُر:

- عبد الله مشرف 49.9%

- أحمد حلمي 50%

- أمير كرارة 52%

- ماجد المصري 54%

- أحمد فتحي 55.5%

- محمد هنيدي 57.5%

- حمادة هلال 59%

- روبي 60%

- عمرو دياب 60%

- عبير صبري 61%

- أحمد عيد 61%

- إدوارد 69%

- أشرف عبد الباقي 70%

- أحمد زاهر 71%

- ياسمين صبري 73%

- تامر حسني 73%

وتوقعت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد الوزير طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022، غدا، على أن يتم إعلان نسب النجاح العامة ومؤشرات النتيجة مقارنة بالعام الماضي، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية.