الحلفاوي يوجه رسالة لمهاجم الزمالك بعد تعاقده رسميا مع الجزيرة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة للاعب أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الزمالك الأسبق، عقب انتقاله رسميا إلى فريق الجزيرة الإماراتي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "كل الأمنيات بالتوفيق للاعب الموهوب الذي لم يحل وجوده في الدوري المصري كمنافس خطير دون استمتاعنا بلمساته الفنية الرشيقة".

وكانت تقارير صحفية مغربية، كشفت خلال الساعات الماضية، أن نادي الجزيرة الإماراتي، حسم صفقة اللاعب المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع "le 360" المغربي، حسم الجزيرة الاماراتي صفقة بن شرقي مقابل مليون و600 ألف دولار في العام الأول مع إضافة 100 ألف دولار خلال خلال العامين الثاني والثالث ليبلغ مجموع الصفقة 5 ملايين و100 ألف دولار .

وانتقل بن شرقي إلى الجزيرة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك، الذي كان قد وقع معه في صيف 2019، قادما من الهلال السعودي.