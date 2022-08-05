"مكانش معايا فلوس لبن ابني وربنا سخرلي جنوده".. ميار الببلاوي وقصة حجابها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بعد أن كشفت عن تعرضها للسرقة، وطلبت من متابعي حسابها على موقع "فيسبوك" الدعاء على من قهرها واستولى على أموال ابنها، اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهورها بالبحث عن آخر تطورات الحادث، وتصدر اسمها محرك البحث جوجل.

ميار الببلاوي دخلت مجال الفن في التسعينيات وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية، مع نجوم الفن، حتى قررت ارتداء الحجاب، وفي حوار أجرته قبل عدة أشهر مع برنامج كلم ربنا المُذاع على الراديو 9090، حكت كواليس تتعلق بفترة اتخاذها قرار ارتداء الحجاب.

وقالت ميار إن بعد طلاقها انتقلت مع ابنها والذي كان يبلغ من العمر آنذاك عامين فقط للعيش في شقة بمفردها، لأنها لم تستطع مواجهة والدها الذي كان رافضا لزواجها، بينما هي تمسكت بقرار الزواج رغم إرادته، وأوضحت أن وقتها كانت قد باعت كل ما تملك من مصوغات، ولم يعد متبقي معها أموالا حتى لشراء اللبن لطفلها.

وأوضحت ميار "ابني كان بيعيط عايز ياكل، وأنا متمسكة بحجابي في حين إن لو قلعته هرجع لزوجي وهمثل، وبالصدفة كنت قد قابلت المخرج هاني إسماعيل وعرض عليّ المشاركة في عمل جديد له وأنه يرشحني لشخصية فتاة يهودية، على أن يكون أجري 30 ألف جنيه في وقت ليس معي فيه أي أموال، فرضت سجادة الصلاة وكلمت ربنا".

أضافت "قلت لربنا أنا يا رب بجاهد وأقدر على نفسي وأقدر ماكلش ومشربش، يا رب انت شايفني وباعتلي اختبار، يا رب أكون نجحت فيه لكن لحد ابني مش هقدر أعني من عندك، ابوه كان رافض يبعتلنا جنيه، قعدت أصلي مش عارفة اد إيه وساجدة لحد ما نمت، صحيت على أذان الفجر صليت وبعدها هوا ساقع دخل وكنا في الحر، ولقيت الساعة 8 الصبح الباب بيخبط وسكرتير جوزي (أبو ابني) بيقولي خدي الفلوس بعتهالك قالي 30 ألف جنيه".

وأشارت إلى أنها اتصلت بوالد ابنها لتسأله، ودار بينهما حوارًا، طلب منها أن ترسل له مفاتيح المنزل الذي كانا يقيمان فيه، معتقدا أنها أرسلت له رجلا يعتدي عليه بالضرب ليجبره على إرسال مالا لها، فنفت أن تكون فعلت ذلك، مضيفة "كان بيقولي: الراجل اللي بعتيه بالليل يضربني بالقلم ويقولي قوم ادي منال فلوس، وأنا لا بعت حد ولا أعرف حد. ده اللي حصل ربنا بعت جند من جنده عشان يصحي حد في عز الليل عشان يبعت لست وابنها فلوس".

جدير بالذكر أن ميار الببلاوي كتبت قبل ساعات على حسابها عن تعرضها للسرقة، عبر فيسبوك: "اتسرق مني مبلغ كبير بالنسبة لي، والكارثة معرفش فين وإزاي اختفى، الطريقة عجيبة أوي.. عارفة إنكم هتقولولي فداكي، لكن بالله عليكم تدعولي على اللي قهرني كده النهاردة ونكد عليا وخد شقايا ورزق ابني بالسرقة والحرام".