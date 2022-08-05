شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يتعاون مع جاد شويرى للمرة الثالثة فى كليب أغنية "مجرد سؤال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد النجم اللبنانى وليد توفيق، التعاون مع المخرج جاد شويرى للمرة الثالثة من خلال تصوير كليب أغنية "مجرد سؤال" وهى ضمن أغنيات مينى ألبوم يصدره قريبا، والأغنية من ألحان وليد توفيق ومن كلمات نزار فرانسيس.

وحرص النجم اللبنانى الكبير وليد توفيق على تصوير أحدث أغنياته "يا عسل" على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج والمطرب جاد شويرى، وذلك رغم أن الأغنية تم طرحها كأوديو على يوتيوب منذ أسبوعين، وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وقال النجم وليد توفيق لـ"الخليج 365": "أصريت على تصويرها بطريقة مبتكرة، رغم طرح الأغنية كأوديو، وتحقيقها نجاحا كبيرا"، موضحًا أنه حرص على تكرار التعاون مع المخرج جاد شويرى في هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذى حققاه سويًا من خلال أغنية "دكتور بالحب".

وأضاف توفيق أنه تم الانتهاء تمامًا من تصوير الأغنية، وهى الآن في مراحل المكساج النهائية، على أن يتم طرحها من جديد بطريقة الفيديو كليب خلال الأسبوع الجارى، والأغنية من كلمات عليم، وألحان بينو وتوزيع حازم منسى، ميكس مصطفى عبد الرضا، وماسترينج سليم سلامة.