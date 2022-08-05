شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك عن أنجلينا جولى: أفضل مخرجة عملت معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أنجلينا جولى وسلمى حايك صديقتين مقربيتن، حيث وصفت الأخيرة أنجلينا بأنها واحدة من أفضل المخرجين الذين عملت معهم على الإطلاق، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت سلمى حايك التي ظهرت في فيلم "The Vampire's Assistant" وهو من نوعية أفلام مصاصى الدماء، وأشرفت على إخراجه جولى، "ربما تكون أفضل مخرج عملت معه على الإطلاق، وقد عملت مع بعض المخرجين الجيدين".



تقرير ديلى ميل

وتعد الممثلة أنجلينا جولى واحدة من أكثر الممثلات المفضلة حول العالم، وبعد معركة حضانة مطولة وطلاق مع زوجها السابق الممثل العالمى براد بيت، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "koimoi"، يبدو أن جولي مستعدة للعثور على حبيب جديد، ومن الواضح أن صديقتها المقربة الممثلة العالمية سلمى حايك هي التي تقوم بمساعدتها في الأمر.



سلمى حايك وانجلينا جولى

وفقًا لآخر تقرير صادر عن OK! Magazine، ازدهرت صداقة أنجيلينا جولي وسلمى حايك منذ أن عملوا معًا في فيلم مارفل Eternals ويتعاونون حاليًا في فيلم Without Blood، والذي كتبته وتخرجته وتنتجته جولي بنفسها.

وكشف مصدر مقرب من الثنائى جولى وحايك، قائلا: "تحسد جولى نفسها على علاقتها بـ سلمى حايك، وستفضل وجود رجل يجيد التعامل معه كما تفعل حايك معها".