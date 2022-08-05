شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى: سعيدة بتكريمى من المهرجان القومى للمسرح وفخورة بما داخل الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عايدة فهمى، خلال ندوة حفل توقيع كتابها، ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ15 دورة المخرج المسرحى المصرى، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، "أول لما عرفت إن هيتم تكريمي في المهرحان القومي للمسرح وقالولي رشحي حد يعمل عنك الكتاب فطمعت وقلتلهم الكاتب محمد الروبي، فقالولي عنده حاجات كتيرة، ورشحولي دكتورة لمياء أشرف وأنا عرفاها وعارفة كتابتها وصياغتها لأنها ناقدة بتفهم جدا، وثانيا إنها سيدة فهنعرف نتواصل مع بعض وأنا تعبتها معايا جدا".

وأضافت عايدة فهمي خلال الندوة التي يديرها الكاتب والناقد جمال عبد الناصر: "أنا معنديش في اوراقي (سي في) وعمري ما سجلت عن نفسي أي حاجة، وطبعا مكنتش فاكرة حاجات كتير، فذهبت للدكتور عمرو دوارة وفعلا كان سند لينا وموسوعة كبيرة جدا، وكان مصدر أمين جدا لنا وكمان بشكر دكتور عصام عبد الله عشان جمع لنا المقالات النقدية".

وتابعت عايدة فهمى "أنا راضية عن الكتاب لأن اللى جواه رصيدى وتاريخى بنسبة 95%، وأنا فخورة بما يقدم داخل الكتاب وهو تأريخ صحيح".

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.