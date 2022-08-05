شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة كتاب عايدة فهمى: أصبحنا أصدقاء وهى لم تبحث عن المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت، منذ قليل، ندوة حفل توقيع كتاب للفنانة عايدة فهمى، ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ15 دورة المخرج المسرحى المصرى، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، بحضور الدكتورة لمياء أنور مؤلفة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ويدير اللقاء الكاتب والناقد جمال عبد الناصر.

وقالت الدكتورة لمياء أشرف مؤلفة كتاب عايدة فهمي: "بشكر ادارة المهرجان على تكليفي بإعداد كتاب عن الفنانة عايدة فهمي، وعلاقتي بالفنانة عايدة فهمي هي بالنسبة لى فنانة وممثلة مسرح من الطراز الأول".



ندوة عايدة فهمى وبجانبها الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر والدكتورة لمياء اشرف

وتابعت لمياء أشرف: "علاقتي بعايدة فهمي كانت ناقد وفنان فقط، ولما المهرجان القومي للمسرح كلموني بإعداد الكتاب انتابتني حالة من السعادة في شقين، الأول أنها المشاركة الأولى لى بعمل على إعداد كتاب فى المهرجان، والشق الثانى هو سعادتي لما عرفت إن الكتاب عن عايدة فهمي".

وأضافت لمياء أشرف: لما تواصلت مع الفنانة عايدة فهمى اكتشفت أنها إنسانة وفنانة عظيمة بشكل شخصي وإنسان، وكيف عانت هذه السيدة في مرحلة الطفولة وأصبحنا أصدقاء جدا من بعد الكتاب وده شىء يشرفني".



خلال الندوة

وأستكملت لمياء أشرف: "عايدة فهمي بذلت مجهودا في حياتها رغم اننا نعيش في مجتمع شرقي استطاعت أن تشق طريقها في الفن وبمنتهي الاحترام والجدية، والست دي لم تبحث عن الفلوس كما فعلت الكثير من زميلاتها بنفس المرحلة، لترد عليها عايدة فهني بدعابة: ده ندمانة عليه".

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.