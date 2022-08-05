شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلا غنائيا فى الأوبرا المصرية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى القيصر كاظم الساهر، يوم الثلاثاء المقبل، حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، ويأتى الحفل بعد غياب عن حفلات القاهرة دام لأكثر من 12 عاما.

ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل كان من بينها الالتزام بالمقعد المحدد للفرد وارتداء الملابس المناسبة ويمنع ارتداء الشورت.

وكان من بين الشروط التي وضعتها دار الأوبرا المصرية الالتزام بارتداء الكمامة فى الحفل واتباع الإجراءات الاحترازية وممنوع تحريك المقاعد وممنوع دخول الأطفال أقل من سبع سنوات .

وأحيا كاظم الساهر أمس حفلا غنائيا في الساحل الشمالى بحضور عدد من نجوم الفن منهم وكانت الفنانة بشرى والفنان أحمد زاهر وزوجته .

يذكر أن آخر حفلات كاظم الساهر في مصر كانت أقيمت ضمن احتفالات عيد الربيع في القاهرة عام 2009، التي قدم فيها عدداً من أهم وأشهر أغنياته منها "إلى تلميذة"، و"ضمني على صدرك" التي قدمها مع فرقة شعبية صعيدية مصرية، و"تحب تتدلع"، و"هدد كسر"، و"هل عندك شك"، و"حب".

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.