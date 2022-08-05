شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحيى ذكرى والديها: رحم الله راحلين طاب ذكرهم وحسن أثرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحين والآخر تحيى الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى والديها الراحلين فى أذهان محبيهما، حيث نشرت صورة لهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، والتى حازت على إعجاب الكثير من المتابعين، وعلقت على الصورة "رحم الله راحلين طاب ذكرهم وحسن أثرهم".



حساب دنيا سمير غانم على انستجرام

وعلى جانب آخر، كانت الفنانة دنيا سمير غانم، احتفلت بردود الفعل الإيجابية حول فيلمها "تسليم أهالى"، وما زالت تتذكر والديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، إذ نشرت على حسابها على "إنستجرام" صورة إهداء الفيلم لروح والديها وظهر الإهداء على تتر العمل، الذى شهد أول ليلة عرض له أول أمس الأربعاء، بحضور بطليه دنيا سمير غانم وهشام ماجد.



دلال عبد العزيز وسمير غانم

وحرصت النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان والمخرج عمرو سلامة على حضور حفل منتصف الليل للفيلم الأربعاء وسط الجمهور، وجمعت الصدفة بين أبطال تسليم أهالي وأبطال فيلم بروس ويليز a day to die بطولة النجم محمد كريم، حيث أقيم عرض الفيلم الخاص بنفس السينما، وشهد حضور وليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميلير.