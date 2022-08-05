شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة: كليب أحمد شيبة سيكون مختلفا عما قدمه وظهور عبد المغنى مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة بتول عرفة إن كليب أغنية "من كتر ما شوفت"، لنجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة سيكون مختلفا فى الشكل والمضمون عن جميع الكليبات التى قدمتها، وكذلك شيبة سيكون مختلفا بالنسبة له.

وأضافت بتول عرفة، فى تصريحها لـ"الخليج 365"، أن ظهور النجم محمود عبد المغنى فى الكليب سيكون مفاجأة، موضحة أنها تحرص فى كل كليب تقدمه أن يكون له هدف ومعنى، وبه مفاجأة.

وطرحت بتول مؤخرا برومو أغنية "من كتر ما شوفت"، لنجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة، وظهر فى البرومو عدد من مشاهد الكليب الذى تم تصويره فى ديكور كازينو، كما شهد البرومو ظهور خاص للنجم محمود عبد المغنى بالتعليق الصوتى فقط.

فى سياق مختلف تنتظر المخرجة بتول عرفة أحدث كليبات المطرب محمد نور خلال الفترة القليلة المقبلة، بعنوان "ياه على الفرحة"، من كلمات الشاعر محمد شكرى، وألحان بينو، وتوزيع هادى مسرة، وتم تصويرها فى العاصمة المجرية بودابست.

وطرحت المخرجة بتول عرفة خلال الأسابيع الماضية أحدث كليباتها للنجمة كارول سماحة بعنوان "أجازة"، وحقق الكليب نجاح كبير، نظرا لما يحتويه من جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، فضلا عن أماكن التصوير المختلفة فيه.