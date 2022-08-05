شكرا لقرائتكم خبر عن برومو فيلم الجوكر الجديد يحسم جدل مشاركة ليدى جاجا فى الجزء الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتشار الكثير من الأنباء عن احتمالية مشاركة ليدى جاجا فى الجزء الجديد من فيلم Joker، كشف الإعلان التشويقى لفيلم "Joker: Folie à Deux" عن تواجدها فى العمل الفنى المنتظر، والتى ستلعب فيه دور البطولة برفقة خواكين فينيكس، ووفقا لما نقله موقع usatoday، لم تحدد ليدى جاجا أى دور بالفعل الذى ستلعبه، لكن الترشيحات تشير إلى احتمالية أن تلعب دور هارلى كوين.



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حقق الجزء الأول من الفيلم أكثر من مليار دولار فى جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ Box Office Mojo ، وتم ترشيحه لـ 11 جائزة أوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم، وفاز خواكين فينيكس، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن أدائه في الفيلم.

وسيعود فينيكس للعب دور الممثل الكوميدى الفاشل المنعزل المضطرب ذى الوجه المهرج آرثر فليك، الذي تم سجنه لقتله مقدم العرض المتأخر المفضل (روبرت دي نيرو) في نهاية الجزء الأول.



شخصية ليدى جاجا

ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثانى من Joker في دور العرض حول العالم بداية من يوم 4 أكتوبر 2024، على أن يقوم نفس فريق الإنتاج، بإنتاج الجزء الجديد من الفيلم، ومن إخراج المخرج العالمى تود فيليبس، وسيكون الجزء الثانى من Joker من كتابة وتأليف المؤلف سكوت سيلفر المؤلف الرئيسى للجزء الأول، ويشاركه فيليبس الكتابة.