شكرا لقرائتكم خبر عن باسط الساعدى: السينما هى الفن السابع.. وعودتها حاليا عودة للريادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان باسط الساعدى، إن السينما بالمفهوم الأدبي هو فن سابع جامع لسبعة فنون منها الادب والشعر الخ، فهذا المصطلح يعنى الفن الحقيقي ترجم بالصورة المتحركة لنصوص أدبية يكمله فن إبداعي الى جانب كونها صناعة تستخدمها الدول حاليا فى نشر ثقافتها وتنمية اقتصاداتها.

وتابع، أن ما تسير عليه السينما المصرية حاليا إبداع فوق العادة خاصة ما لمسناه فى سلسلة الاختيار 1 والاختيار 2 والاختيار 3، وكذلك فيلم الممر اللذان لامسا قلب وعقل المشاهد لنقلهم الحقيقة كما هى بصورة احترافية تواكب ما تعرضه السينمات العالمية.

يذكر أن الفنان الصاعد باسط الساعدى، شارك فى العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية وسط كوكبة كبيرة من النجوم، إلى جانب اعماله المتميزة على مسرح "الشاطئ" على كورنيش مرسى مطروح الذى يقدم عروض مجانية يومية سواء فنون شعبية أو موسيقى عربية، وعدد من بيوت الثقافة المنتشرة مثل "سيدى براني"، و"السلوم"، و"سيوة"، و"الضبعة"، و"سيدى عبد الرحمن".