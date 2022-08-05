شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وهيفاء وهبى يحييان حفلين غنائيين بالعلمين الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من الهضبة عمرو دياب والنجمة هيفاء وهبى حفلين غنائيين فى مدينة العلمين الجديدة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أحدث أغنياته "باريس" مؤخراً على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

كما طرح عمرو دياب منتصف الشهر الجارى أغنية "زمن المجاملة"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرا ويضم يضم اغاني "ناس حلوة" ، "ب وح وب وك"، و "وزير السعادة" قد تصدر قائمة توب أنغامي في مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر ليصبح الأعلى استماعا على مستوى الوطن العربي منذ طرحه.