الجمهور يلتف حول محمد رمضان في العلمين الجديدة عقب صلاة الجمعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر النجم محمد رمضان، وهو محاط بالجمهور عقب أداء صلاة الجمعة في مدينة العلمين الجديدة، لإلتقاط الصور التذكارية معه.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمعة مباركة.. مسجد الماسة مدينة العلمين الجديدة".

ويستعد رمضان، لإحياء عدة حفلات في الصيف بينها حفل غنائي في الساحل الشمالي يوم 12 أغسطس الجاري، وحفلا غنائيا آخر بمول نورث سكوير بالعلمين الجديدة يوم 26 أغسطس الجاري.

وقام رمضان، خلال الأيام الماضية بجولة غنائية عالمية، حيث أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في اليونان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، كما أحيا قبلها حفلا آخر في تركيا وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية، أغنية "تنطيط" التي طرحها على "يوتيوب" وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، إخراج بثينة.