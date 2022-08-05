هل أجرت دينا عملية تجميل في أنفها؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت الفنانة دينا أنها أجرت بالفعل عملية تجميل في أنفها وذلك قبل 4 أعوام تقريبا، ولكنها كانت قد نسيت الأمر تماما وهو ما جعلها تصرح العام الماضي إنها لم تجر عمليات، وأن السبب في التغير الذي طرأ عليها توقفها عن شرب السجائر.

وقالت دينا في حوار لها مع برنامج عرب وود "من أربع سنين عملت مناخيري، لما جم السنة اللي فاتت قالوا عمليات أنا نسيت إني عاملة، فقلت أنا بطلت سجاير، يمكن عشان بطلت سجاير، مسكوني بقى سلخ".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا كان دورها في مسلسل "ملف سري" الذي عُرض في رمضان 2022، بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، ماجد المصري، محسن محيي الدين، غادة طلعت، مادلين طبر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.