"اللي الأوضة بتختاره مبيخرجش تاني".. محمد فراج يُعلق على برومو"الغرفة 207"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد فراج، على الترويج لمسلسله الدرامي الجديد "الغرفة 207"، المقرر عرضه على منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

ونشر فراج، البرومو التشويقي للمسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "(‎اللي الأوضة بتختاره مبيخرجش منها تاني).. مسلسل الغرفة ٢٠٧، مأخوذ عن ‎الرواية الشهيرة (سر الغرفة ٢٠٧) للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، قريبا على شاهد".

مسلسل "الغرفة 207" بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، علي الطيب، ناردين فرج، مراد مكرم، وغيرهم من الفنانين، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

"الغرفة 207" صدرت في البداية عام 2008 وأعيد نشرها في طبعة جديدة عام 2017.

المجموعة القصصية مكونة من 12 قصة تدور أحداثها جميعا داخل الغرفة 207 الموجودة في فندق أصر مالكه على بقائها رغم ما شهدته من أحداث مؤسفة راح ضحيتها العديد من الأشخاص.