"سر شبابها وتسببت بحريق في المنزل وعلاقة جدها بالثأر".. أبرز تصريحات روبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت النجمة روبي، مساء أمس الخميس، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، وظهرت أختها "كوكي" خلال الحلقة، وتحدثت روبي في الحلقة عن عدة تفاصيل بحياتها الشخصية والعملية وابنتها طيبة، وغيرها من التفاصيل الأخرى.

نستعرض لكم أبرز ما قالته روبي بالحلقة في السطور التالية:

- أنا عندي 40 سنة وبقول للبنات اشربوا ماية كتير لأنها تجدد خلايا البشرة.

- يوسف شاهين اختارني في فيلم (سكوت هنصور) وبدأت مسيرتي الفنية والشهرة، وكان بيحبني أوي واشتغلت معاه وأنا طالبة في ثانوية عامة، وكان شايفني صغيرة وبيعتبرني دلوعة اللوكيشن لكنه كان معترض على اسمي رانيا.. وقتها قالي في رانيات كتير مينفعش يبقى اسمك رانيا قالي هختارلك اسم فني وهيبقى اسمك سحر، رديت عليه قولتله لا أنا مش عايزة سحر قالي طب سيبيني أفكر وبعدين اختار لي اسم روبي وكان عجبني الاسم لأنه أسهل في النطق وحلو.

- كنت طفلة متمردة جدا .

- اتخضيت من كلمة هوبا جدًا.. ورفضت أغنية حتة تانية تمامًا في البداية، وقلت لعزيز الشافعي ملهاش معنى وكان في خناقات بينا، وسبحان الله هو كان فاهم دماغ المصريين، واتخضيت من ردود أفعال الناس.

- عزيز الشافعي بستغربه أوي وبيكتب كلام غريب ونفسي أدخل دماغه أقوله أنت مجنون.

- إثارة الجدل في بداية عملي كانت مضايقاني علشان الأغاني اللي كانت جريئة، وكانت جريئة وقتها، لكن دلوقتي عادي خالص، ووقتها كنت مبسوطة وبرقص كأني برقص في بيتنا.

- بعد ما والدنا مات مكنتش عاوزة ماما ترتبط ولما بيجيلها عرسان اتخانق وأتجنن لأني عاوزاها ليا لوحدي، وقالت لوالدها مش هارتبط بحد أنا عندي بنتين واترملت وهي عندها 34 سنة ومشافتش حياتها، ودي حاجة كبيرة أوي بالنسبة ليا، وندمانة إني مخليتهاش ترتبط لإني ظلمتها.

- جدي صعيدي، وكان عنده تار ما أخدوش، وكان موظف في وزارة الري، وكان حابب يجيب ولد، لكن ربنا ادَّاله 7 بنات.

جدتي ماتت بـ سُكَّر الحمل؛ من كتر ما هو مُصِرّ على الخِلفة ورا بعض عشان يجيب ولد، بس الـ7 بنات دول كانوا أجدع من 100 راجل، وأنا اتعلمت منهم الاعتماد على النفس.



- في بدايات عملي، حصلت لي أزمة بسبب ردود فعل الناس وقرايبي.. لدرجة إن خالاتي قاطعوني وقاطعوا ماما، بس بعد كده وقفت أنا مع نفسي وقفة، وفهمت اللي بيحصل، وقلت: هعيد صياغة الموضوع تماما، أنا مش مُلَخَّصَة في غنوة ولا رقصة، وقعدت كتير، وبعدين عملت سجن النسا.

- روبي اسم فني بحت، ولا تتعامل أسرتي معي به، والكل في البيت بيناديني بـ رانيا.

وأنا في تانية ثانوي دخلت المجال كموديل إعلانات، عشان أجيب فلوس آخد بيها دروس أو أشتري لبس وغيره، لكن عمر ما كان في بالي أبدا إني أتشهر، داخلاه بهدف مادي بحت، لكن فجأة لقيت نفسي اتشهرت.



- طموحي في البداية وقبل أي حاجة وأنا صغيرة إني اشتغل موظفة واتجوز واقعد في البيت.

- بنتي هي اللي بتربيني مش أنا اللي بربيها، عندها 7 سنين، بس تربية الأطفال صعبة جدا.

طيبة .. ده الاسم اللي أنا اختارته لبنتي، وكان أول مرة في حياتي أعمل استخارة كان في الاسم ده، لأن في الأول كنت عاوزة اسميها (تحية) لكن الناس اتَّريَقِت عليا، فاستقريت على ده.



- ابنتي علمتني إني ابقى مسئولة أكتر، وإني أصون لساني؛ لأن أنا كنت بشتم، يعني مثلا بكلم صاحبتي في التليفون وواخدة راحتي، فأشتم، لكن دلوقت لأ، علمتني الأدب.

- جدو كان في المستشفى وماما مش موجودة وقررت أعمل بطاطس محمرة، وأنا بحب أسوي الأكل على نار هادية، ونمت وسبت البطاطس على النار وصحيت الصبح لقيت المطبخ بيولع والنار ماسك في الخشب، من ستر ربنا الشبابيك كانت مقفولة والنار اتكمت من الشبابيك المقفولة وأول ما فتحنا الباب عشان نجري النار كلها جريت ورانا، والمطافي جات والبوليس وصل وكنت مكسوفة قدام الناس كان لوني أسود.