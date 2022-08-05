شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جورجيا تطارد لصا يشبه برادلى كوبر.. ومغردون يعلقون بنكات ساخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث شرطة جورجيا عن لص يشبه إلى حد كبير الممثل العالمى برادلى كوبر، وقالت الشرطة إن المشتبه به تم رصده من خلال الكاميرا يسرق "ليزر دوار" من شركة بيع أدوات تجزئة منزلية فى 23 يوليو، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

عندما أصدرت شرطة المقاطعة إشعارًا للمساعدة فى تعقب اللص، سارع الكثيرون إلى الإشارة إلى أن المشتبه به يشبه إلى حد كبير الممثل المرشح لجائزة الأوسكار، واستخدم آخرون مظهر اللص لإلقاء النكات على كوبر، والمزاح بأنه كان يسرق لتغطية نفقاته.

وعلق أحد مستخدمين "فيس بوك" على منشور الشرطة: "أنت تعلم أن الأوقات العصيبة عندما يضطر برادلى إلى السرقة"، وعلى الرغم من النكات الكثيرة التى أطلقت على كوبر، إلا أنه لم يعلق على التشابه بينه وبين اللص المطلوب من الشرطة.



برادلى كوبر وشبيهه

من ناحية أخرى شوهد الممثل العالمي برادلى كوبر - فى وقت سابق - أثناء سيره في شوارع نيويورك وهو يقوم بتصوير مشاهده في فيلم "المايسترو" الذى يجسد فيه دور الموسيقار الشهير ليونارد بيرنشتاين، حيث استمر في ابهار الحضور مع تحوله في الشكل بصورة كبيرة لأداء الدور باحترافية مثلما ظهر خلال الصور التي أظهرت كيفية تغير ملامحه.

وكانت تلك ليست المرة الأولى الذى يظهر فيها برادلي كوبر بهذا الشكل، فسبق ولفت الأنظار له خلال كواليس الفيلم، حينما بدا بشكل كبير فى السن كرجل عجوز للغاية، وهو فيلم السيرة الذاتية الذى يلعب فيه دور الموسيقار ليونارد برنشتاين.