شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة لدورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر
وحددت إدارة المهرجان يوم 25 نوفمبر 2022 موعدا لانطلاق الدورة السابعة، والتي تستمر فعالياتها حتى 30 نوفمبر.
وأوضح رئيس المهرجان ومؤسسه مازن الغرباوى أن الاستمارة تطلق فى الفترة المحددة لكن المهرجان يستقبل طوال العام عروضا أخرى من خلال بعض المبرمجين الدوليين الذين يرشحون عروضا للمهرجان، فالمهرجان يختار عروضه بصيغتين، الأولي عن طريق مبرمجين دوليين والأخرى عن طريق طلبات المشاركة من خلال استمارة المهرجان.
ووضعت إدارة المهرجان أيضا أكثر من 14 شرطا للمتقدمين بطلب المشاركة، ومنها: أن تكون الأولوية فى اختيار العروض للمخرجين الشباب، وألا يتعدى سن المخرج 40 عاما، وأن تكون العروض المشاركة لمؤلف شاب، ولا يتعدى عمره 40 عاما، وألا تزيد مدة العرض المشارك عن ساعة ونصف، وغيرها من الشروط المرفقة فى استمارة المشاركة.
يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.