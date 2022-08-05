شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة لدورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى برئاسة الفنان مازن الغرباوى، استمارة المشاركة لدورته السابعة اعتبارا من اليوم الجمعة 5 أغسطس، وتستمر فترة المشاركة والتقديم لمدة شهرين تنتهي في 5 أكتوبر 2022، وتتلقى إدارة المهرجان طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، وذلك عبر المنصة الرقمية التابعة للمهرجان، حيث وضع نسختين لاستمارة المشاركة، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

وحددت إدارة المهرجان يوم 25 نوفمبر 2022 موعدا لانطلاق الدورة السابعة، والتي تستمر فعالياتها حتى 30 نوفمبر.

وأوضح رئيس المهرجان ومؤسسه مازن الغرباوى أن الاستمارة تطلق فى الفترة المحددة لكن المهرجان يستقبل طوال العام عروضا أخرى من خلال بعض المبرمجين الدوليين الذين يرشحون عروضا للمهرجان، فالمهرجان يختار عروضه بصيغتين، الأولي عن طريق مبرمجين دوليين والأخرى عن طريق طلبات المشاركة من خلال استمارة المهرجان.

ووضعت إدارة المهرجان أيضا أكثر من 14 شرطا للمتقدمين بطلب المشاركة، ومنها: أن تكون الأولوية فى اختيار العروض للمخرجين الشباب، وألا يتعدى سن المخرج 40 عاما، وأن تكون العروض المشاركة لمؤلف شاب، ولا يتعدى عمره 40 عاما، وألا تزيد مدة العرض المشارك عن ساعة ونصف، وغيرها من الشروط المرفقة فى استمارة المشاركة.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.