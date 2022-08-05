شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تعيد غناء "لو على قلبى" لـ فضل شاكر بمشاركة ملحن الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بطرح أغنية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بمشاركة الملحن نادر نور، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب الذى جمعهما سوياً داخل الأستوديو.

والمفاجأة هى أن الأغنية قدمها فضل شاكر منذ عدة سنوات وهى أغنية "لو على قلبى" وقدمتها لقاء سويدان بتوزيع جديد بمشاركة ملحن الأغنية نادر نور بتوزيع جديد ومختلف، ولاقت الأغنية استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعى في ثوبها الجديد، والأغنية من كلمات ربيع السيوفى، وتوزيع عصمت، وقام بهندسة الصوت محمد إسماعيل.

وعرض للفنانة لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها البطولة ميدو عادل الذى يجسد شخصية سيد درويش، وتشاركه البطولة، الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر،علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين، أما صفوة فتغيب عن التمثيل منذ 4 سنوات حيث شاركت في آخر أعمالها "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة عام 2018.







