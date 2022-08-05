شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخول صلاح رمزي فى غيبوبة.. زينة: ادعوا له بالشفاء أرجوكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد صلاح رمزي نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزى وشقيق الفنان شريف رمزى، فى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضى، وتطورت الأمور وأصبحت حالته حرجة ودخل فى غيبوبة، ما جعل أسرته وأصدقاءه يطالبون بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة.

وحرصت النجمة زينة على دعم صلاح رمزي من خلال ستورى حسابها بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلقت: "يا رب يشفيك ويعافيك يا صلاح يا أطيب قلب.. ادعوا لـ صلاح رمزي بالشفاء أرجوكم"، حيث تعد زينة من الأصدقاء المقربة لأسرة الراحل محمد حسن رمزى وتربطها صداقة قوية بابنته شهد.



زينة وصلاح رمزي

وبدورها نشرت شهد رمزى صورة تجمعها بعائلتها ومن ضمنهم شقيقها صلاح رمزي فى مرحلة الطفولة وعلقت: "ربنا يقومك بالسلامة يا حبيب القلب والروح، بتحسيسنى إنى ملكة ووجودك هو الشيء الوحيد اللي بيطمن قلبي، حنانك عليا وفخرك بيا وكلامك ليا وعليا وخوفك وزعلك على زعلى وفرحك لفرحى، إنت جوهرة، مساندتك ليا في كل حاجة وفي شغلي"، على قد ما عمرك ما جيت على حد ولا جرحت حد ولا جيبت سيره حد يا حبيبي عمرك على قد ما كل الناس بتحبك وبتدعيلك، والنبى ادعوا لصلاح ابن ليلى بالشفاء العاجل الدعاء بيغير القدر".



شهد رمزي تطلب الدعاء لشقيقها صلاح رمزي

وكشف الفنان شريف رمزى لـ"الخليج 365" أمس تطورات حالة شقيقه صلاح رمزى وقال: "شقيقى صلاح متواجد فى المستشفى منذ أيام لكن تطورات حالته الصحية النهارة غير جيدة، وحالته الصحية حرجة جدا، وذلك نتيجة التهاب فى أنسجة المخ أدخلته فى غيبوبة والوضع لا يسمح بإجراء أى عملية جراحية فى الوقت الحالى، وأرجو من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.