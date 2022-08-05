شكرا لقرائتكم خبر عن جين فوندا تعلن ندمها على إجراء عمليات تجميل فى الوجه.. وتوجه نصيحة للفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت الممثلة جين فوندا، أنها ليست فخورة بإجراء عملية شد الوجه، واستبعدت الخضوع لعمليات التجميل مرة أخرى لأنها لا تريد أن تبدو مشوهة، وحرصت الممثلة جين فوندا، البالغة من العمر 84 عامًا، على مناقشة ندمها بخصوص جراحة التجميل، وحذرت من مخاطر إدمان إجراء عمليات التجميل فى مقابلة جديدة مع مجلة "فوج".



الممثلة جين فوندا

وقالت جين فوندا: "أجريت عملية تجميل وتوقفت لأنني لا أريد أن أبدو مشوهة، وإنني لست فخورة بحقيقة أنى أجريت واحدة، الآن لا أعرف ما إذا كان علي القيام بذلك أكثر إذا كنت سأفعل ذلك.. ولكننى فعلتها.. اعترف بذلك، حسنًا يمكنك أن تصبح مدمنًا لتلك العمليات فلا تستمر في فعل ذلك، وكثير من النساء لا يعرفن أنهن مدمنات على فعلها، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما تطرقت نجمة المسلسل الكوميدي "جريس وفرانكي"، إلى كيف أن الشيخوخة لا يجب أن تكون مخيفة، وأنها أرادت نشر الوعي بأن هناك طرقًا لعدم اظهار التقدم في العمر بطرق إيجابية وصحية، أريد أن تتوقف الشابات عن الخوف من التقدم في السن، ما يهم ليس العمر، هذا الرقم الزمني لا يهم ما يهم هو صحتك.

وأضافت "أنا في الخامسة والثمانين تقريبًا، لكن لا أبدو بهذا العمر، لذا فإن جعل الشباب يتوقفون عن الخوف من التقدم في السن، ومساعدة الناس على إدراك أنه لمجرد أنك في سن معينة لا يعني أنه عليك التخلي عن الحياة".

وأوضحت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، مدى امتنانها لأنها لا تزال بصحة جيدة بالنسبة لعمرها، حيث قالت: "أعني، كل يوم عندما أخرج من منزلي، أشكر الله أن لدى قدمين قويتين، وأنني عملت على الحفاظ على أقدام قوية".



جين فوندا

ظهرت ممثلة Book Club في حملة H&M Move الأخيرة، والتي دفعت جين للتحدث مع مجلة "فوج" لمناقشة التعاون الجديد، ومن المقرر أن تكون مجموعة عناصر ملابس الحركة متاحة في 4 أغسطس المقبل.