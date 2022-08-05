بعد نقله للمستشفى في حالة حرجة.. المنتجة شهد رمزي توجه رسالة لشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت المنتجة شهد رمزي، كريمة المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي وشقيقة الفنان شريف رمزي، رسالة لشقيقها صلاح رمزي الذي تعرض خلال الساعات الماضية لأزمة صحية طارئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكتبت شهد، عبر حسابها على إنستجرام: "ربنا يقومك بالسلامة يا حبيب القلب والروح، بتحسسني إني ملكة ووجودك هو الشيء الوحيد اللي بيطمن قلبي، حنانك عليا وفخرك بيا وكلامك ليا وعليا وخوفك وزعلك على زعلي وفرحك لفرحي، انتي جوهرة".

وتابعت: "ومساندتك ليا في كل حاجة وفي شغلي، نسمي البراند diamond علشان انتي ألماظ، عمرك ما زعلتني، عمرك يا صلاح يا روح قلبي ما فضلت نفسك عليا.. حبك ليا كان بيقويني وكان بيديني أمل.. أنا أملي في ربنا كبير أوي إنك هترجع لي".

وأضافت: "على قد ما عمرك ما جيت على حد ولا جرحت حد ولا جيبت سيرة حد يا حبيبي عمرك.. على قد ما كل الناس بتحبك وبتدعيلك يا مدير أمن الكوكب يا ألماظ، والنبي أدعوا لصلاح ابن ليلى بالشفاء العاجل، الدعاء بيغير القدر".

وكان الفنان شريف رمزي، قال إن شقيقه "صلاح" تم نقله إلى المستشفى، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

شريف كشف عن مرور صلاح بأزمة صحية ووصف حالته بالحرجة جدا، وكتب: "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن شريف رمزي هو نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وعمته هي الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي، ومتزوج من الفنانة ريهام أيمن.

وكان آخر أعمال شريف رمزي الجزء الثاني من مسلسل "واكلينها والعة"، إخراج تغريد العصفوري، بطولة مي سليم، وإنجي وجدان.