في يومين.. إيرادات "تسليم أهالي" تقترب من 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي" الأربعاء 3 أغسطس 2022، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع الأفلام التي تم طرحها في موسم عيد الأضحى، وهي: كيرة والجن، عمهم، وبحبك.

وحقق الفيلم أمس الخميس ثان أيام عرضه مليونا و148 ألفًا و140 جنيها، وكان قد حقق في يومه الأول الأربعاء 831 ألفًا و455 جنيها، لتصل إيراداته في يومين مليونا و979 ألفًا و595 جنيها.

"تسليم أهالي" تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف.