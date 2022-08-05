"روح أقعد في البيت".. دينا تهاجم عمر كمال بسبب تصريحاته عن الرقص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت الفنانة دينا هجومها على الفنان عمر كمال، عبر لقاء لها مع برنامج عرب وود- Arabwood، بسبب تصريحاته التي أكد خلالها أنه لن يستعين في فيديو كليبات أغانيه الجديدة بأي راقصة وأن الجمهور قد يكون غير متقبل وجود الراقصات في كليباته.

وانتقدت دينا في تصريحات سابقة ما قاله عمر، وأعادت هجومها عليه قبل ساعات في عرب وود، قائلة "أنا مش فاهماه أساسا، مش فاهمة بيقول الكلام ده ليه، عايز يتقرب من الناس"، مؤكدة أن الجمهور يكشف الكلام الغير صادق.

وتابعت موجهة كلامها لـ عمر "بعد ما تعمل كل اسمك بوجود رقاصة جنبك، جاي تتنصل من الموضوع، يا حبيبي ما تروح تقعد في البيت، ما انت في الفرح في ناس بترقص حواليك، زعلان أوي من الرقص ما فيه مليون واحدة بترقص معاك"، مختتمة بأنها لا تحب من يقول عكس ما يفعل.

جدير بالذكر أن عمر كمال أحيا مؤخرا حفلا في الساحل الشمالي، كما أثار أزمة جديدة بسبب أغنيته "سهرانين" التي استعان فيها بمقطع من لحن أغنية "ألف ليلة وليلة" لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم.