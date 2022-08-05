"أنت فريد شوقي القادم".. تفاصيل لقاء جمع محمد لطفي مع "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان محمد لطفي، عن الفنان الكبير الراحل "الملك" فريد شوقي، وعن تعاونه مع مخرجين كبار بالدراما.

وتابع لطفي، ببرنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، أنه كان محظوظًا بالعمل مع مخرجين كبار بداية من المخرج الراحل عاطف الطيب، مرورا بالأجيال التالية مثل المخرج سامح عبدالعزيز والمخرج أحمد نادر جلال وغيرهم.

وأوضح: "أتمنى تقديم سيرة الفنان الراحل الكبير فريد شوقي، لأنه كان أول من احتضنني في العرض الخاص لفيلم (كابوريا)، وهو أول من بارك لي وقال لي نصا: (أنت فريد شوقي القادم)".

وأضاف: "قلت ذلك لابنته المنتجة ناهد فريد شوقي، فهو كان يحب رياضة الملاكمة، وكنت سأقدم معه فيلم شاويش نص الليل لكن ملامحي لم تكن ملائمة للدور تماماً".

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة: "مفيش فنان على الساحة يستطيع تجسيد شخصية فريد شوقي في أي عمل فني".

يذكر أن، محمد لطفي يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة محمد عادل إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر.