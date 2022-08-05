شريف رمزي عن شقيقه صلاح: حالته حرجة وغير مستقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في تسجيل صوتي لبرنامج عرب وود- arabwood، أكد الفنان شريف رمزي أن حالة شقيقه صلاح مازالت حرجة، وأنه مازال موجودا في المستشفى وليس هناك تطورا في حالته الصحية.

وتابع شريف "للأسف لسه الحالة حرجة مش مستقرة خالص، حاليا هو في المستشفى، أرجو من الناس كلها الدعاء، مفيش حاجة في أيدينا ولا في إيد الدكاترة غير الدعاء، يا رب خير ويا رب يطلع بألف سلامة ويعدي الأزمة دي".

كان الفنان شريف رمزي أكد أن شقيقه صلاح تم نقله إلى المستشفى، قبل ساعات، وذلك على حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

شريف كشف عن مرور صلاح بأزمة صحية ووصف حالته بالحرجة جدا، وكتب "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن شريف رمزي هو نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وعمته هي الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي، ومتزوج من الفنانة ريهام أيمن.