كيف احتفلت مها أحمد بعيد ميلاد نجلها عادل مجدي كامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مها أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلاد نجلها عادل مجدي كامل.

ونشرت مها، صورا من الاحتفالية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس.. مبسوطة إنه عجبتك المفاجأة".

الفنانة مها أحمد متزوجة من الفنان مجدي كامل، ولديها منه ابنان هما "أحمد وعادل".

يذكر أن مها أحمد من مواليد 1974، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت فى مسلسلات مثل (سوق مجرى العيون) و(حلو الكلام) و(الدبابير) وهي طالبة، ثم قدمت مسرحية (شرم برم)، وقدمت بعدها مسلسلات منها: (الوتد) و(أوبرا عايدة) و(حديث الصباح والمساء) و(ترويض الشرسة) و(أبيض × أبيض) و(القضاء في الإسلام)، واشتركت في أفلام سينمائية كثيرة منها (عبده مواسم) و(لخمة راس) و(الباشا تلميذ).