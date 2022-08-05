شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يفتتح حفلات المهرجان الصيفى بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النجم مدحت صالح المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح الرومانى بكوم الدكة بمدينة الإسكندرية، والذى يقام فى الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجارى، ويحيى مدحت صالح حفل الافتتاح الذى يقدم فيه باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وقال رئيس الأوبرا إن مهرجان المسرح الرومانى يشمل عروضا تضم أشكالا إبداعية متعددة تقام على مدار 6 أيام متصلة ويحييها على التوالى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، المطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها، ومحمد محسن وفرقته، ودينا الوديدي وفرقتها، وطارق العربي طرقان وأبناؤه وفريق مسار إجباري.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعتمدت برنامج فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندية والذى يعود ليضئ الساحة الفنية بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه فى الفترة من 5 حتى 10 أغسطس المقبل.