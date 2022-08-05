دنيا سمير غانم تكشف عن مفاجأة تلقتها من معجب بسبب فيلم "تسليم أهالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، هدية كانت بمثابة مفاجأة حصلت عليها من أحد معجبيها بسبب "تسليم أهالي"، وهي عبارة عن صورة تم تصميمها ببرنامج لتعديل الصور.

وقام المعجب بإضافة صورة قديمة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز إلى أخرى حديثة ظهرت فيها دنيا إلى جوار بطل فيلمها الفنان هشام ماجد.

ونشرت دنيا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجمل الصور اللي فيها إبداع من الفانز (أهلي) أنا امبارح قبل نزول الفيلم روحت أزورهم لإني اتعودت يكونوا معايا قبل كل عمل ينزل لي، وحسيت أو يمكن اتخيلت اني بسمع دعائهم ليا، والصورة دي مش حقيقية للأسف لكن احساسها كان حقيقي جدا".

وتابعت: "هما معايا في كل لحظة وبتمنى من ربنا أنهم يكونوا سعداء ومكرمين في مكانهما في الجنة بإذن الله، زي ما أسعدونا على مدار حياتهم ووقفوا جنبي في كل خطوة".

وأضافت: "ربنا يرحمكما يا حبايبي ويسعدكما ويقدرني أكمل مشواركم العظيم إن شاء الله".

وأطلق صناع فيلم "تسليم أهالي" العمل بدور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الماضي، للمنافسة في موسم الصيف، وقرر القائمون على الفيلم إهداءه إلى الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز التي تشارك في بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التي تعرضت لها وتسببت في وفاتها.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.