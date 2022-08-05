في ذكرى وفاته.. ماذا قال خليل مرسي عن نور الشريف ومحمد صبحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الجمعة 5 أغسطس، ذكرى وفاة الفنان القدير خليل مرسي، إذ رحل عن عالمنا عام 2014، إثر أزمة صحية حادة في القلب والمخ، وذلك عقب رحلة عطاء فني كبير بالسينما والدراما والمسرح، ووصل عدد الأعمال التي قدمها إلى 247 عملا متنوعا.

وبهذه المناسبة نستعرض لكم ما قاله خليل مرسي عن نور الشريف ومحمد صبحي:

تحدث الفنان الراحل خليل مرسي، في لقاء تليفزيوني سابق، عن الفنان القدير الراحل نور الشريف، قائلا: "نور.. أنا أعرفه من قبل ما يدخل المعهد، وكنا أصحاب وأصدقاء على مستوى الهواية، وما تقابلناش غير بعد سنين طويلة في التمثيل".

وعن الفنان محمد صبحي، فقال خليل مرسي: "كنت في جامعة حلوان، وكنا عاملين مهرجان مسرح وكنا داعيين الفنان محمد صبحي، والتقيت به لأول مرة هناك، فلقيته بيقولي (أنا حاطط عيني عليك وواخد بالي منك، وعايزين نتعاون)، وبالفعل اشتغلت معاه في الجزء الخامس من مسلسل (ونيس)".

وأضاف: "استمريت في العمل معاه، وأنا من الناس اللي ارتاحوا جدا في التعامل مع محمد صبحي، لأنه إنسان ملتزم وأنا بطبيعتي فيا الحتة دي، إني ملتزم في مواعيدي، فارتحنا مع بعض".

يذكر أن، الفنان خليل مرسي من مواليد 21 سبتمبر 1946، ورحل عن عالمنا في 5 أغسطس 2014، واسمه الكامل خليل مرسي خليل سلطان، درس في كلية الزراعة ثم بعد إتمام دراسته في كلية الزراعة، درس فنون المسرح، وقام بعمل دراسات عليا، ثم حصل على الدكتوراه، وبعدها تولى رئاسة قسم المسرح بجامعة 6 أكتوبر، حتى وافته المنية. وقام بتنويع أدواره، من الرجل الطيب إلى الشرير، ومن أهم أعماله: فيلم "الإمبراطور" مع الفنان أحمد زكي، ومسرحية "لعبة الست" مع الفنان محمد صبحي.