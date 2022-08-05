بينهم "الكينج" وباسم سمرة.. فنانون طاردتهم شائعات الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعادت شائعة وفاة الفنانة وجدي العربي إلى الأذهان العديد من الشائعات التي انتشرت الآونة الماضية عن عدد من الفنانين، خاصة في شهر يوليو الماضي الذي شهد الكثير منها، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

وجدي العربي

نفى الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أول أمس، ما تردد من أنباء عن وفاة الفنان وجدي العربي، وقال إن الأمر مجرد شائعة، و"العربي" حي يرزق.

آثار الحكيم

ترددت شائعة وفاة الفنانة آثار الحكيم في يوليو الماضي 2022، لكن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية نفى هذه الشائعة.

وأكد منير وقتها، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ما يتم تداوله حول وفاة آثار الحكيم مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: "آثار الحكيم متواجدة حاليا في الساحل الشمالي وصحتها زي الفل".

باسم سمرة

وفي نفس الشهر، يوليو 2022، انتشرت شائعة وفاة الفنان باسم سمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما يتردد حول وفاة الفنان باسم سمرة شائعة سخيفة لا أساس لها من الصحة.

محمد منير

انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد منير يوليو في 2022، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى نادر محمد مدير فرقة "الكينج" المطرب الكبير محمد منير، الشائعات ووصفها في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بأنها سخيفة، مؤكدًا أنه احتفل وسط أسرته بالعيد وشارك في ذبح الأضحية.

صلاح السعدني

وترددت شائعة وفاة الفنان صلاح السعدني في يوليو الماضي 2022، وقال منير مكرم، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ما يتردد حول وفاة الفنان صلاح السعدني، شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنان بخير وبصحة جيدة، ويتواجد في منزله.

أحمد ماهر

وأجرى الفنان أحمد ماهر مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على شاشة قناة "الحدث اليوم". وقال "ماهر": "فضل الله عظيم، وصحتي زي الفل، هنعمل إيه في اللي قال عليهم سيادة الرئيس، أهل الشر دول شياطين الإنس، دول موجودين في الدنيا علشان يخلقوا المشاكل، ويوتروا الناس، فالأمر لله، لا نملك غير إننا نقول حسبي الله ونعم الوكيل".

وعند سؤاله عن كيف يستقبل ويعلق على هذه الشائعات، قال الفنان الكبير: "ولا أكنها موجودة".