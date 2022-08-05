شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ 60 لوفاة مارلين مونرو.. عرض فيلم Blonde بـ مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الممثلة العالمية مارلين مونرو، حيث رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس من عام 1962 بـ برينتوود، بـ لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالتزامن مع ذكرى رحيل أيقونة السينما العالمية، يعرض فيلم السيرة الذاتية الجديد Blonde ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الذى سيقام في الفترة ما بين 31 أغسطس الجارى و10 سبتمبر المقبل.



Blonde



Blonde

العمل الجديد يتناول السيرة الذاتية لمارلين مونرو، من خلال زوايا جديدة يناقشها الفيلم للمرة الأولى خلال العمل التي تقوم ببطولته الممثلة الكوبية ان دي ارماس، والتي تعول كثيراً على هذا الفيلم من اجل الاستمرار في نجاحها الكبير هذا العام بعدما شاركت في اكثر من فيلم حقق نجاحاً فنياً آخره دورها في آخر أفلام سلسلة جيمس بوند أمام دانيال كريج.

وقد حددت الشركة المنتجة للفيلم نهاية شهر سبتمبر كموعد نهائى لطرحه، وتحديداً فى يوم 28 سبتمبر المقبل.



Blonde

مارلين مونرو

مارلين مونرو

ويستند فيلم "Blonde" إلى رواية جويس كارول أواتي التي تحمل الاسم عينه، والتي تتناول قصة حياة مونرو من وجهة نظر نورما جاين بيكر، الاسم الحقيقي لمارلين، مرورًا بالعديد من المواقف التي صنعت منها أيقونة في الجمال والفن.