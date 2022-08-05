شكرا لقرائتكم خبر عن 943 مليون دولار لـ فيلم Jurassic World: Dominion حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion إلى 943 مليونًا و133 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم، منذ طرحه الشهر الماضى فى الـ 10 من يونيو الماضى بدور العرض حول العالم.

العمل الذى تنتجه شركة Universal Pictures.انقسمت إيراداته بين 370 مليونًا و194 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 572 مليونًا و 939 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

من ناحية أخرى سبق وأعلن كريس برات عن إمكانية تقديم جزء رابع من سلسلة Jurassic World السينمائية، وذلك بالتزامن مع طرح الجزء الثالث والأخير من السلسلة تحت اسم Jurassic World Dominion بـ دور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 10 يونيو الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

تصريح كريس برات جاء رغم كشف المخرج كولين تريفورو أن سلسلة أفلام Jurassic World ستختتم مع Dominion، وتم تأكيد ذلك في أحدث المقاطع الدعائية والملصقات للفيلم، واصفا إياه بـ "نهاية العصر الجوراسي"، ومع ذلك، صرح برات قائلا:" أنا لا أمانع تقديم فيلم جديد من سلسلة Jurassic World".