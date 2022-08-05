شكرا لقرائتكم خبر عن أمير محروس يكشف أهم محطات مشواره الموسيقى على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الموزع أمير محروس ضيفا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365"، وفى هذا اللقاء كشف محروس أهم محطاته الفنية، وكيف واجه العراقيل والأزمات اإلى أن نجح في أن يصنع هذا الاسم الكبير في مجال توزيع الأغانى وهندسة الصوت، كما تناول فى لقائه الحديث عن الهضبة عمرو دياب وكيف حقق معه نجاحا كبيرا خلال تعاونه معه ويعرض هذا اللقاء قريبا على تليفزيون ”الخليج 365”.



أمير محروس والهضبة عمرو دياب أمير محروس والهضبة عمرو دياب



أمير ووالده الراحل محروس عبد المسيح أمير ووالده الراحل محروس عبد المسيح



امير وراغب علامة امير وراغب علامة



امير محروس و الكينج محممد منير امير محروس و الكينج محممد منير

وأثناء اللقاء أعرب محروس عن سعادته بنجاح أغانى هذا الصيف التى تعاون فيها مع النجوم الكبار محمد منير وعمرو دياب وتامر حسنى، وكشف عن المدارس الفنية التى تعلم منها وبعدها وصل إلى نجوم هذا المجال.

أمير محروس هو الشقيق الأصغر للمنتج والمخرج نصر محروس والشقيق الأكبر لمهندس الصوت هانى محروس، بدأ مشواه فى هذا المجال كمساعد مهندس صوت فى استوديو ام ساوند إلى أن نجح فى فترة قليلة أن يصبح من أوائل مهندسي الصوت في الوطن العربى.

تعاون مع معظم نجوم الوطن العربى كمهندس صوت وكموزع موسيقى منهم راغب علامة وأنغام وسميرة سعيد وماجد المهندس الشاب خالد وحمادة هلال وخالد سليم وغيرهم من النجوم الكبار.