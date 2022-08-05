نادية الجندي تنشر صورة نادرة لـ مديحة كامل من افتتاح فيلم "الإرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة نادية الجندي ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل، والذي يوافق 3 أغسطس من كل عام، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

ونشرت نادية صورة نادرة تجمعها بالراحلة والمنتج محمد مختار من افتتاح فيلم "الإرهاب"، كاشفة عن وجود علاقة صداقة كانت تجمعهما، وكتبت: "إمبارح كان ذكرى ميلاد، الفنانة الجميلة مديحة كامل، كانت صديقة مقربة لقلبي ومخلصة لزملائها، وكان فيه حب متبادل بنا وكانت حريصة على حضور عروض أفلامي الجديدة، الله يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة".

وتابعت "الصورة من افتتاح فيلم الإرهاب في سينما التحرير ومعانا المنتج محمد مختار والمذيع رمسيس".

فيلم الإرهاب عُرض عام 1989، شارك في بطولته إلى جانب نادية الجندي: فاروق الفيشاوي، صلاح قابيل، أحمد بدير، نادية رفيق، قصة حُسن شاه، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج نادر جلال.