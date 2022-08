بعد "كيرة والجن".. رزان جمّال تنتظر عرض "The Sandman" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ منصة نتفليكس عرض المسلسل الأمريكي "The Sandman" اليوم الجمعة 5 أغسطس، بعد أن تم الاحتفال به في عرض خاص أقيم في لندن أول أمس، وتمثل فيه الفنانة رزان جمّال التواجد العربي الوحيد، وتجسد شخصية لايتا هول.

رزان التي يُعرض لها حاليا في مصر فيلم "كيرة والجن" إخراج مروان حامد، تنتظر عرض المسلسل، لتتعرف على استقبال الجمهور للعمل الجديد بعد النجاح الذي حققته مؤخرًا في أكثر من عمل فني.

وشهد العرض الخاص حضور: نيل جايمان، كاتب السيناريو والحوار للمسلسل والمؤلف الأصلي للقصص المصورة، والحاصل على العديد من الجوائز الدولية كأفضل كاتب عن عدد من أعماله التي ينتمي معظمها إلى الخيال العلمي، مثل Mirror Mask،Beowulf وDoctor Who، بالإضافة إلى أبطال المسلسل؛ توم ستوريدج الشهير بدوره في فيلم Remainder، وكيربي هويل بابتيست المرشحة للعديد من الجوائز عن دورها في مسلسل Barry، واشتهرت بأعمال أخرى مثل The Good Place، وWhy Women Kill، والممثلة فيفيان أتشيمبونج، المعروفة بدورها في فیلم The Witches.

والمسلسل قائم على واحدة من أكثر القصص المصورة مبيعا وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي، الذي يمزج بین الأسطورة والتاريخ في جو من الرعب المظلم، حول شخصية The Sandman، والمعروف بأسماء أخرى، من بينها "إله الأحلام"، "ملك الأحلام"، "مورفيوس"، وفي طقوس غامضة يتم أسر مورفیوس لمدة 105 أعوام، يتمكن بعدها من الهروب، وتقع على عاتقه مهمة السفر عبر عوالم زمنية مختلفة لإصلاح الفوضى التي تسبب فیھا غيابه.

وفي المسلسل تجسد رزان جمّال شخصية لايتا هول، التي تعيش حالة من الحزن بعد أنه فقدت زوجها وأصبحت أرملة.

رزان تجسد في "كيرة والجن" دور فتاة أجنبية تُدعى إيملي، ابنة القاضي الإنجليزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة، هي ممثلة لبنانية بريطانية، حققت نجاحاً كبيراً عربياً وعالمياً. اشتهرت في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماجي في مسلسل "ما وراء الطبيعة" عام 2020، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وشاركت في بطولته مع أحمد أمين وآية سماحة، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفلكيس الأصلية.

رزان لها مشاركات أخرى في أكثر من عمل عربي، بينها دور كارلا في مسلسل "امبراطورية مين" بطولة النجمة هند صبري، كما شاركت في مسلسل "أنا" أمام الفنان السوري تيم حسن، وفي الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" أمام النجمة يسرا والفنان قصي الخولي، قدمت خلاله دور زوجة الامبراطور الفرنسي التي تعاني من تسلط زوجها وطباعه السيئة، كما شاركت في بطولة مسلسل "الشك" أمام الممثلة السعودية فاطمة البنوي.

عالميا، نجحت رزان في التواجد وتحقيق نجاحا ملحوظا، من خلال مشاركتها في أعمال فرنسية وبريطانية وأمريكية، بينها ثلاثة أفلام شاركت في مهرجان كان، وهي Cruel Summer، أول تجربة إخراجية لمغني الراب الشهير كانييه ويست، وUne Histoire de Fou للمخرج روبرت جيديجيون المرشح مرتين لجائزة الدب الذهبي بـ مهرجان برلين، وCarlos للمخرج الفرنسي أوليفييه أساياس، والذي حصد أيضاً جائزة جولدن جلوب في 2011، بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي المرشح للأوسكار ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك الفائز بجائزة إيمي الإخراج والإنتاج الفني عن المسلسل الشهير The Queen's Gambit.

وفي الدراما التليفزيونية، شاركت رزان في بطولة المسلسل الأمريكي Berlin Station مع كل من ريس إيفانز، ريتشارد جينكينز ومايكل فوربس، ومسلسل Chimerica، بطولة أليساندرو إيفولا، والمسلسل الفرنسي الكوميدي Bad Buzz من تأليف الثنائي إريك ميتزجر وكوينتن مارغو.