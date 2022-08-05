دنيا سمير غانم تنشر صورا من العرض الخاص لفيلم "تسليم أهالي" وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها صورًا من العرض الخاص لفيلم "تسليم أهالي" الذي شاركت في بطولته، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت دنيا سمير غانم: "أثناء مشاهدة فيلم تسليم أهالي، يارب يعجبكم"، وظهر في الصور المنتج أحمد السبكي والفنان هشام ماجد والفنان بيومي فؤاد، والإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار من الكوميديا، عن قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتظهر امرأة في حياتهما تلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر للهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".