أول تعليق من نبيل الحلفاوي حول قرارات الأهلي الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على القرارات الجديدة والأخيرة التي اتخذتها إدارة النادي الأهلي عقب التعادل مع فريق فاركو ببطولة الدوري، واعتراض إدارة النادي على التحكيم بالمباراة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "أدعم قرارات الأهلي.. مدروسة بعناية ومصاغة بعناية.. رد فعل يليق بشخصية الأهلي ويعبر بصدق عن غالبية جمهوره".

وأضاف: "نؤيد بشدة ما اتفق مع طرحنا السابق بإراحة الأساسيين تماما واللعب بالناشئين وبدء فترة الإعداد وإعادة البناء.. صادق التحية وكل الدعم لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن الخطيب".

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عن مطالبته بإقالة لجنة الحكام في اتحاد الكرة، ضمن 4 قرارات اتخذها مجلس الإدارة عقب التعادل مع فاركو.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع فاركو في الجولة 28 من دوري we المصري، ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الترتيب، حيث اكتفى برفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ونشر الأهلي بيانا رسميا، الخميس، قال فيه إن مجلس إدارة النادي في اجتماعه قرر ما يلي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام "التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها".

المطالبة بإيقاف حكم تقنية الفيديو "VAR" في المباراة الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر - السوبر المصري)، لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.