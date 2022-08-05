شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد فى انتظار عرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة تارا عماد حالة كبيرة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائى، إذ تنتظرعرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة، الأول هو "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن ويزو، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، والفيلم مرشح للعرض في موسم الصيف هذا العام.

ثانى الأفلام هو الملحد" الذى تم الانتهاء من تصويره الأسبوع الماضى، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، ونجلاء بدر وأحمد السلكاوي، ومن المقرر أن تحدد الشركة المنتجة موعد عرض الفيلم بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج.

كما تشارك تارا عماد في بطولة فيلم "الجواهرجى" مع محمد هنيدى ومنى زكى، والذى يتبقى فيه أسبوع تصوير العمل يشارك في بطولته لبلبة، أحمد صلاح السعدني، أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول وآخرين والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وكان آخر أعمال تارا عماد مسلسل "suits بالعربى" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.