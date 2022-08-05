روبي تصدم منى الشاذلي بكشفها عن عمرها الحقيقي.. وهذه نصيحتها للحفاظ على الشباب!

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية روبي مواطنتها الاعلامية منى الشاذلي بكشفها عن عمرها الحقيقي خلال استضافتها في حلقة الامس من برنامج “معكم” المذاع عبر قناة CBC.

وكانت روبي تتحدث عن الجدل الذي صاحب إنطلاق مسيرتها الغنائية. خاصة اطلالاتها الجريئة ورقصها في كليباتها حينها.

وقالت: “الأغاني في وقتها كانت شوية جريئة، بس دلوقتي لما تتفرجي عليها هتلاقيها عادي، لإني ساعتها كنت مبسوطة وبرقص كأنني برقص في بيتنا”.

وتابعت روبي: “لو الأغاني دي اتعملت دلوقتي وأنا عندي 40 سنة، هتبقى عادي”، وانبهرت منى الشاذلي بصراحتها في الإفصاح عن عمرها، رغم أنها تبدو أصغر كثيرا.

وقالت منى الشاذلي “في ناس اتضايقت لان عندهم 18 سنة وحاسين انك اصغر منهم” لتجيب ضاحكة “اشربوا ماء كثير” متابعة “الماية بتجدد خلايا البشرة”

وتكلمت روبي عن حياة الشهرة بعد الغناء قائلة: “لقيت شهرة كبيرة جدا في أغنيتين، كنت عاملة قبلها فيلم يوسف شاهين ( سكوت ح نصور)، كان التدرج الطبيعي للنجاح، عملت فيلم ثقافي وبعد كده فيلم يوسف شاهين، كنت محطوطة في البوستر، ودي حاجة كبيرة إني ابتدي مع مخرج زي ده ويحطني على البوستر”.

وأشارت إلى أن طرح فيلم “سكوت ح نصور” ببوسترات تحمل صورتها بمفردها عقب نجاحها كمطربة أمر طبيعي، وأوضحت: “هاتي أي نجم كان في دور صغير في فيلم، وحصل له نقلة وكبر، هتلاقيه بيتباع باسمه الأفلام عادي، طبيعي”.