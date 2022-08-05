رحمة حسن تتحدث عن تعرضها للتحرش وتفضح احد الحسابات: “بيعمل حاجات غريبة”

كتب امير فتحي في الجمعة 5 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية رحمة حسن عن تعرضها للتحرش عبر نشرها مجموعة صور لمجموعة من الحسابات التي تتابعها، مؤكدة أن صاحبها يتحرش بها الكترونيا ويتتبع حركتها منذ عامين!

وكتبت رحمة عبر حسابها بتطبيق انستغرام: “الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات، لو نزل صورة او حاجه معاهم وحتى الناس اللي بشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدور علي الاكونتات بتعتهم و يبعتلهم أغاني و حاجات غريبة، ويسأل عني أنا فين، وبروح فين، كل أصحابي مش واحد بس عمل كده مع أكتر من حد، متتبع الأماكن اللي بروح فيها، ومش عارفة بيعرف منين أنا بقالي سنتين علي الحال ده، آخرها المكان اللي كنت مفروض اروحه بكرة علشان شغل”.

وقد تضامن متابعو رحمة حسن معها بعد نشرها هذه الصور وطالبوها بأن تبلغ عنه في مباحث الانترنت.

يذكر أن رحمة حسن شاركت مؤخرا في مسلسل “ملف سري” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وبطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، ماجد المصري، إدوارد، محسن محي الدين، محمد محمود عبد العزيز، دينا، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، كارولين عزمي وصبا الرافعي.