شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة ميرنا المهندس .. رحلة مليئة بالألم ورحيل فى سن مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، 5 أغسطس ذكرى وفاة الفنانة ميرنا المهندس السابعة، اذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 39 عاماً، حيث بدأ المرض يشتد عليها أثناء تصوير مسلسل "أريد رجلاً" مع إياد نصار ودخلت المستشفى بعد الانتهاء من تصويره وتوفيت وكان خبر وفاتها صدمة للوسط الفني.

تخرجت ميرنا فى معهد التمثيل، وحصلت على تدريب في رقص الباليه، كانت منذ صغرها موهوبة بالفطرة، فكانت دائما ما تلفت الأنظار إليها بسبب شخصيتها المرحة وطبيعتها العفوية، الأمر الذي جعل والدتها تبادر لتقدمها إلى العمل الفني، وبدأت تشترك في بعض الإعلانات التلفزيونية، فى عمر عشر سنوات، وظلت تعمل في مجال الإعلانات حتى قدمت أول دور لها في مسلسل "حسن أرابيسك" وفى نفس العام شاركت في "ساكن قصادي".

بعد عرض المسلسلين وتحقيقهما نجاحاً وانتشاراً كبيراً، حظيت ميرنا بشهرة واسعة، وانطلقت بعد ذلك وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، إلا أنها أصيبت بسرطان القولون في سن مبكر مما جعلها تترك الفن حتى تمت علاج المرض وفي هذا الوقت فقدت ميرنا الكثير من وزنها الذي وصل إلى 35 كيلوجرام، وارتدت الحجاب لفترة طويلة، إلا إنها قررت خلعه سريعاً والعودة إلى الفن مرة أخرى.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها ميرنا خلال مشوارها مسلسلات "أبو العلا 90"، "يوميات ونيس" الجزء الرابع، "عوضين وامبراطورية عين"، "سعد اليتيم"، "أهالينا"، "محمود المصرى"، "أحلام عادية"، "علشان مليش غيرك"، "أحلام عادية"، "بره الدنيا"، "عابد كرمان"، "أريد رجلاً"، أما في السينما فشاركت في أفلام أبرزها "زجزاج"، "جيران السعد"، "الأكاديمية"، "يوم ما اتقابلنا"، "العيال هربت"، "أيظن".

وبعد سنوات مليئة بالألم علمت ميرنا بإصابتها بمرض السرطان مرة أخرى عام 2015، ولكن في هذه المرة كانت حالتها متأخرة، فذهبت إلى أكثر من دولة أجنبية لعمل الكثير من العمليات الجراحية، ولكن بسبب تدهور حالتها الصحية تم منع الزيارة عن ميرنا التي عاشت آخر فترة من حياتها على الأجهزة حتى وافتها المنية.



الفنانة ميرنا المهندس



الفنانة ميرنا المهندس



ميرنا المهندس