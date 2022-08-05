شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مهرجان الدراما الأول: يجب على القوى الناعمة مواكبة القوى الخشنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الناقدة الفنية خيرية المشلاوي، عضو اللجنة التنفيذية لمهرجان الدراما الأول لتكريم المبدعين وصناع الدراما، أن هناك معركة وعي يجب أن يعمل عليها كل المبدعين وصناع الدراما، نظرًا لوجود محاولات لتزييف الوعي، بالإضافة إلى جعل القوى الناعمة تواكب القوى الخشنة، مشيرة إلى إن الدراما المصرية مؤثرة جدًا ونافذة، ما يجعل ضرورة لوجود مهرجان للدراما من أجل تدعيمها.

وأضافت، المشلاوي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة المصرية الأولى، أن هناك حاجة لتدعيم محتوى الدراما والقوى الناعمة من أجل خدمة القوى الخشنة، لافتةً إلى أن الدراما التليفزيونية يجب أن تواكب سياسات مؤسسات الدولة التي تسير بخطوات جيدة.

وشددت عضو اللجنة التنفيذية لمهرجان الدراما الأول، على ضرورة احتفاظ الدراما المصرية بخصائصها وثقافتها وجوانبها ونقل الواقع، من أجل خدمة الأسرة وتحسين الوعي، منوهة إلى أن الدراما قوى ضاربة، والاحتفاء بها من خلال مهرجان قادر على جمع الصناع والمبدعين في الوطن العربي.