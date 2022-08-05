شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة روبى للحفاظ على الجمال والشباب.. حاجة بسيطة تفتكر إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة روبى ضيفة على برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وعن سؤالها أن سنها الحقيقي لا يتناسب مع جمالها وشبابها، خاصة أن الفتيات من عمر 18 عاما يشعرون أنها أصغر منهم، نصحت روبى بشرب الماء الكثير لما فيه من فوائد للنضارة والصحة والجمال.

وفى سياق متصل، تحدثت روبي خلال الحلقة عن والدتها قائلة: "كنت طفلة متمردة جدا مع والدى، لأن مثلا بعد ما والدنا مات مكنتش عوزاها ترتبط ولما بيجيلها عرسان اتشعننت لأنى عوزاها ليا لوحدى".

وتابعت روبي: "فوالدتى تقول لا بنتى هاتضيع منى، وقالت لوالدها مش هارتبط بحد أنا عند بنتين واترمليت وهى عندها 34 سنة ومشافتش حياتها، ودى حاجة كبيرة أوى بالنسبة ليا، وندمانة إنى مخليتهاش ترتبط لإنى ظلمتها طبعا".