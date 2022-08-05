شذى حسون على يخت وسط البحر.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة شذى حسون، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها وسط البحر.

ونشرت شذى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "أنيقة الله يبارك بهذا الجمال"، "تخبلين حبي"، "حفظك الله"، "الحب"، "جوهرة الغناء".

يذكر أن شذى حسون طرحت مؤخرا أغنية "حبي وغرامي" من ألحان حاتم العراقي، وتوزيع عمار العامي، وإخراج إيهاب الرافد.

شذى حسون مغنية عراقية اشتهرت بعد فوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب "ستار أكاديمي" 2007.

ومن أشهر أغاني شذى حسون: "روح، عشاق، عليك اسأل، مزعلني، لو ألف مرة، الساعة، باع هوايا، أرض الحبايب، شو في بينك وبينا".