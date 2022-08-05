إطلالة صيفية لياسمين صبري وآمال ماهر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آمال ماهر

أطلت الفنانة آمال ماهر على جمهورها ومتابعيها بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان أبيض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها ومتابعيها صورا من رحلتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت: "نهاية الإجازة".

ياسمين صبري

لفتت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها لأحدث ظهور لها على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها رفقة عائلتها على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت: "العائلة".

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورا لجلسة رسم وشم جديد، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نيرمين ماهر

جذبت الفنانة نرمين ماهر جمهورها ومتابعيها لأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت ملابس رياضية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نورهان

أطلت الفنانة نورهان على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميرنا نور الدين

أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها وهي إلى جوار حصان، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت: "القديم هو الذهب".

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها وظهرت رفقة أصدقائها، وعلقت: "أقدر صداقتكم، وأشكركم على اللحظات الرائعة التي قضيناها سويا".

أحمد مكي

شارك الفنان أحمد مكي جمهوره ومتابعيه صورة له بالملابس الكلاسيكية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلق: "صباح الفل".