حدث بالفن| نقل شقيق فنان للمستشفى وآخر يُجري عملية وفنانة تتعرض للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بنقل شقيق شريف رمزي إلى المستشفى، وأول تعليق من شاهيناز بعد خروجها من المستشفى، وأول تعليق من محمود عبدالغفار بعد إجراء عملية قلب مفتوح، وكلب بلدي يحتضن يسرا في الشارع، ووشم أحمد الفيشاوي، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

"في حالة حرجة جدا".. نقل شقيق شريف رمزي إلى المستشفى

قال الفنان شريف رمزي إن شقيقه صلاح تم نقله إلى المستشفى، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.. التفاصيل من هنا

أول تعليق من شاهيناز بعد خروجها من المستشفى (خاص)

تخضع المطربة شاهيناز، للعلاج حاليا في منزلها، عقب مغادرتها المستشفى، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.. التفاصيل من هنا

رشوة المليون و200 ألف.. أبو الليف: لن أتسول مصاريف علاجي وجاهز للتحقيق

أعلن حمادة أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن دراسة المجلس رفع دعوى قضائية ضد المطرب نادر أبو الليف، والتحقيق معه بشأن اتهامه أعضاء بالمجلس بتلقي رشوة من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قبل رفع الإيقاف عنه مؤخرا.. التفاصيل من هنا

"قهرني وخد شقايا".. ميار الببلاوي تكشف تعرضها للسرقة

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن تعرضها للسرقة.. التفاصيل من هنا

أول تعليق من محمود عبدالغفار بعد إجراء عملية قلب مفتوح

وجه الفنان محمود عبدالغفار، الشكر لعدد كبير من أصدقائه وللفريق الطبي المشرف عليه في المستشفى، بعد أيام من خضوعه لعملية قلب مفتوح.. التفاصيل من هنا

"ظهر يرتدي حلق".. شادي شامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار أحدث ظهور للفنان شادي شامل، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره يرتدي "حلق" في أحدث صورة له.. التفاصيل من هنا

من إنتاجها.. تفاصيل ألبوم آمال ماهر

انتهت المطربة آمال ماهر، من وضع اللمسات النهائية على أحدث ألبوماتها، استعدادا لطرحه، وذلك بعد 3 سنوات من طرح آخر ألبوماتها "أصل الإحساس".. التفاصيل من هنا

كيف تفاعل الجمهور مع الوشم الجديد للفنان أحمد الفيشاوي؟ (صور)

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه صورًا فوتوغرافية أثناء رسم وشما جديدا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".. التفاصيل من هنا

كلب بلدي يحتضن يسرا في الشارع.. كيف تصرفت؟ (فيديو)

كشفت النجمة الكبيرة يسرا، عن فيديو لها بصحبة كلبين بلدي، خلال تواجدها في الشارع.. التفاصيل من هنا

"أزمة جديدة".. تطورات اتهام عمر كمال بسرقة أغنية أم كلثوم

هل تراجع عمر كمال عن تقديم أغنية "خلينا سهرانين"؟، وإلى أين وصلت أزمته مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، التي أعلنت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بسبب استغلال أغنية "ألف ليلة وليلة" للفنانة الراحلة أم كلثوم من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي بدون تصريح.. التفاصيل من هنا