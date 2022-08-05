"بيبعت رسايل وحاجات غريبة".. رحمة حسن تكشف عن تعرضها للتحرش الإلكتروني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة رحمة حسن عن تعرضها وصديقاتها للتحرش الإلكتروني من أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتبت رحمة حسن: "الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات لو نزل صورة أو حاجة معاهم وحتى الناس اللي بشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدور على الأكونتات بتاعتهم ويبعتلهم أغاني وحاجات غريبة".

وتابعت: "ويسأل عني أنا فين وبروح فين وكل أصحابي مش واحد بس عمل كده مع أكتر من حد، متتبع الأماكن اللي بروح فيها ومش عارفة بيعرف منين أنا بقالي سنتين علي الحال ده آخرها المكان اللي كنت مفروض أروحه بكرة علشان شغل".

رحمة حسن ممثلة شابة شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، بين السينما والتليفزيون، بينها "الرجل الأخضر"، "نص جوازة"، "سابع جار"، "سمكة وصنارة"، "لأعلى سعر".